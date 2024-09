EM-Qualifikation Adeyemi über Kontakt mit Nagelsmann: „Eher wenig“

Sein bislang letztes A-Länderspiel hat Adeyemi im Juni 2022 bestritten. Bei der WM in Katar mit dem blamablen Aus in der Vorrunde unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick schaffte er es in den Kader, blieb aber ohne Einsatz. Das letzte Gespräch mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann datiert aus dem vergangenen Jahr. Es gebe „Stand jetzt eher wenig“ Kontakt. „Ich hoffe nicht, dass ich bei der ersten Mannschaft abgeschrieben bin. Mein Fokus ist, wieder in die erste Mannschaft zu kommen.“