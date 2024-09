Fußball-Nationalmannschaft Alle 23 Spieler fit für Nations-League-Start gegen Ungarn

Vor dem kurzen Flug von Nürnberg in den Spielort Düsseldorf am Nachmittag gibt es eine positive Nachricht für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Beim letzten Training vor dem Start in die Nations League am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn sind in Herzogenaurach alle 23 Akteure dabei. Nagelsmann widmet sich dabei anfangs intensiv den Torhütern. Auf einem Nebenplatz spielt er bei den Übungen der drei Schlussmänner um die neue Nummer eins Marc-André ter Stegen einige Zeit lang Bälle zu.