Nationalmannschaft Alle Macht für Nagelsmann: Kadershow als EM-Statement

„Wenn du an einem Turnier teilnimmst, an einem Spiel teilnimmst, sollte die Grundidee sein, selbiges zu gewinnen“, sagte der 36-Jährige kürzlich bei Magenta TV. Soll heißen: Da geht was in vier Wochen für Fußball-Deutschland. Sportlich und emotional. „Das Ergebnis ist am Ende schon auch immer entscheidend. Aber erst einmal geht es darum, dass wir so spielen, dass jeder Deutsche sich damit identifizieren kann und sagt, es macht mir Spaß, dieser Mannschaft zuzusehen“, lautete Nagelsmanns Botschaft bei einem Fan-Talk.