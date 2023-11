Halbfinale gegen Argentinien Anders als beim A-Team: WM-Glücksgefühle dank U17

Unter einem Bild vom späteren Spanien-Siegtorschützen Brunner sowie dessen Dortmunder Clubkollegen Charles Herrmann und Almugera Kabar sowie von Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) hatten einige Nutzer in Sozialen Medien Hass-Kommentare veröffentlicht. Wie in Boatengs Weltmeisterteam von 2014 ist auch das aktuelle U17-Team als Spiegelbild der Gesellschaft vielfältig: Es gibt dort in Deutschland geborene Spieler, die etwa ghanaische, kongolesische oder marokkanische Wurzeln haben. „Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U 17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt“, hob der DFB hervor. Er will gegen beleidigende Inhalte rechtlich vorgehen.