Nationalmannschaft Andrich vor EM-Nominierung: „Meine Leistung dazu gebracht“

Andrich hat zwar bislang erst drei Länderspiele bestritten. Alles andere als eine Berufung in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag wäre allerdings eine große Überraschung. Der deutsche Meister spielte in den beiden gewonnenen Partien im März in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) jeweils von Beginn an.