Nationalmannschaft Ankunft in Amerika: Nachtruhe vor erstem Nagelsmann-Training

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Samstag um 21.00 Uhr deutscher Zeit in Hartford ihr erstes Test-Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer gegen den Gastgeber USA. Am 18. Oktober folgt in Philadelphia um 2.00 Uhr morgens deutscher Zeit das Duell mit Mexiko als weiterem WM-Gastgeber 2026. Der DFB hatte für die Reise zuletzt viel Kritik einstecken müssen, unter anderem von Bayern-Trainer Thomas Tuchel wegen der hohen Belastung für die Profis.