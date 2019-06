Schöne Haare : Auch Coach Kuntz zum Frisör im Teamquartier?

U21-Trainer Stefan Kuntz ist sich noch nicht ganz sicher, ob er den Frisör auch an seine Haare läßt. Foto: Cézaro De Luca.

Fagagna Traut er sich? U21-Coach Stefan Kuntz ist sich noch nicht ganz sicher, ob er den eigens ins Teamquartier eingeflogenen Frisör im weiteren Turnierverlauf vielleicht auch an seine Haare lässt.

„Ich schließe auch nicht aus, wenn der vielleicht noch mal kommt, dass ich mich auch mal hinsetze und gucke, was der so mit meinem Kopf veranstaltet“, sagte Kuntz in Fagagna. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass die deutschen Nachwuchs-Fußballer vor ihrem EM-Auftaktspiel einen Star-Frisör einfliegen lassen wollen.