Nationalmannschaft : Auch Neuer kennt WM-Kader noch nicht - Aktion für Werner

München Die Nominierung des WM-Kaders hält möglicherweise auch für Kapitän Manuel Neuer am Donnerstag noch die eine oder andere Überraschung bereit.

„Über den kompletten Kader haben der Bundestrainer und ich noch nicht geredet, aber der Austausch ist auf jeden Fall dagewesen“, berichtete der Torwart bei einem Sponsorentermin des FC Bayern München. DFB-Chefcoach Hansi Flick wird seine 26 Spieler für das Turnier in Katar am Donnerstag (12.00 Uhr) in Frankfurt/Main benennen.