Nationalmannschaft Ballack: DFB-Elf hat bei Führungsspielern Luft nach oben

Dem früheren Auswahlkapitän Michael Ballack fehlen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft richtige Führungsfiguren. Er wisse nicht, ob Spieler in der Mannschaft seien, „die in bestimmten schwierigen Situationen dann diese Schlüsselspieler sind, die die anderen mitziehen können“, sagte der 98-malige Nationalspieler im Podcast „Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media“.