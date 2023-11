Nationalmannschaft Ballack: Neuer kann nur als Nummer eins zurück zur DFB-Tor

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei in Berlin und gegen Österreich in Wien steht Neuer nicht im Kader der Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich dazu mit dem Weltmeister von 2014 ausgetauscht. Die nächsten Länderspiele sind im März. Seit Neuers Verletzung ist Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona Stammspieler in der DFB-Auswahl.