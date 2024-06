EURO 2024 Basketball-Coach: "Parallelen zwischen Kroos und Schröder"

Weltmeister-Trainer Gordon Herbert sieht analog zu Dennis Schröder in seinem Basketball-Nationalteam Fußballer Toni Kroos als Chef der DFB-Auswahl. „Ich habe Toni Kroos persönlich getroffen, das war eine große Ehre. Er ist einer der größten deutschen Athleten aller Zeiten. Er ist ein normaler Typ, sehr bodenständig“, sagte Herbert im Podcast „Spielmacher - der EM-Podcast mit Sebastian Hellmann und 360Media“. Der 65-Jährige war in der Vorbereitung in Herzogenaurach bei den deutschen Fußballern um Kroos zu Besuch.