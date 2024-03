Nationalmannschaft Bayern-Jungstar Pavlovic fällt für Länderspiele aus

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in den DFB-Kader berufen worden war, leidet an einer Mandelentzündung und musste deshalb für die Testspiele am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande in Frankfurt absagen. Stand jetzt plant Nagelsmann keine Nachnominierung.