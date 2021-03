Nationalmannschaft : Bayern-Profi Musiala wäre über EM zusammen mit Müller froh

München Bayern Münchens neues Fußball-Juwel Jamal Musiala hält eine mögliche EM-Nominierung zusammen mit Thomas Müller nicht für ausgeschlossen.

Musiala verwies darauf, dass er „positionstechnisch in der Offensive sehr flexibel einsetzbar“ sei. „Ich werde auf jeden Fall in den verbleibenden Spielen alles geben, um mich für eine EM-Nominierung zu empfehlen. Jetzt freue ich mich erstmal, das Team im März näher kennenzulernen.“ Joachim Löw will den Offensivspieler für den Länderspiel-Dreierpack im März einladen.