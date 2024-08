Fußball-Nationalmannschaft Bericht: Torhüter Neuer setzt DFB-Karriere fort

Nun will der Weltmeister von 2014 nach acht großen Turnieren als Nummer eins wohl auch die WM 2026 noch in Angriff nehmen und beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mit dann 40 Jahren im deutschen Tor stehen. Neuer ist nach den Rücktritten von Kroos und Müller der letzte Weltmeister von Rio in der DFB-Auswahl.