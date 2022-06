Umgang mit Homosexualität : Bierhoff kritisiert WM-Vergabe an Katar

Hamburg DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Vergabe der Fußball-WM nach Katar kritisiert.

„Wie konnte eine FIFA die Vergabe in dieses Land geben?“, fragte der 54-Jährige in einem Interview von RTL/ntv. Der Fernsehsender RTL hatte in der Reportage „Rote Karte statt Regenbogen - Homosexuelle in Katar“ über den Umgang mit sexuellen Minderheiten im Wüstenemirat berichtet und Bierhoff damit konfrontiert.