Nationalmannschaft Bierhoff: Kroos „macht jede Mannschaft stärker“

Bierhoff hatte den DFB nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar Ende 2022 verlassen müssen. In verschiedenen Rollen war er zuvor von 2004 an für die Nationalmannschaft beim DFB verantwortlich. In Bierhoffs Zeit fällt auch der Titelgewinn bei der WM 2014 in Brasilien, an dem Kroos im Mittelfeld einen entscheidenden Anteil hatte.