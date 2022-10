Nationalmannschaft : Bierhoff noch immer hungrig: „Gibt viel anzupacken“

Oliver Bierhoff sieht für die Zukunft gerade in der Entwicklung jüngerer Spieler eine zentrale Aufgabe in seinem Arbeitsbereich. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München Oliver Bierhoff mangelt es auch nach 18 Jahren in verantwortlicher Position beim Deutschen Fußball-Bund nicht an Motivation und Zielen.

„Es ist schon viel passiert, aber es gibt immer noch viel anzupacken“, sagte der Direktor Nationalmannschaften drei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar in der „WM-Countdown-Show“ bei MagentaTV, die an diesem Sonntag (19.00 Uhr) zu sehen ist. Der 54-Jährige war im Sommer 2004 als erster Manager der deutschen Nationalmannschaft beim DFB angetreten. Bierhoff war etwa die maßgebliche Triebfeder beim erst jüngst eröffneten DFB-Campus in Frankfurt/Main.