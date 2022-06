WM in Katar : Bierhoff: Situation für Homosexuelle in Katar „inakzeptabel“

Bierhoff: Situation für Homosexuelle in Katar „inakzeptabel“

WM in Katar

Budapest DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Situation für Homosexuelle im WM-Gastgeberland Katar als „inakzeptabel“ kritisiert.

„Er entspricht in keinster Weise meiner Überzeugung“, sagte Bierhoff in einem Interview der Funke-Mediengruppe. In Katar ist Homosexualität gesetzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Amnesty International hatte zuletzt geurteilt, dass Frauen sowie lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen (LGBTQI+) „sowohl durch Gesetze als auch im täglichen Leben weiterhin diskriminiert“ würden.