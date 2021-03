Bundestrainer-Findung : Bierhoff trifft Kandidaten - Löw rät: Spieler fragen

Düsseldorf Joachim Löw rät den DFB-Verantwortlichen, bei der Suche nach seinem Nachfolger auch die Meinung der Nationalspieler einzuholen. Mit der Bundestrainer-Findung ist Oliver Bierhoff beauftragt.

Bierhoff und DFB-Präsident Fritz Keller hatten betont, „keinen Zeitdruck“ zu verspüren und den neuen Bundestrainer in Ruhe suchen zu wollen. Womöglich wird er erst nach der EM-Endrunde benannt. Die ersten Länderspiele mit Löws Nachfolger stehen Anfang September an.

Der nach der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) nach 15 Jahren als Bundestrainer ausscheidende Löw sagte in Düsseldorf aber auch, dass natürlich die Trainer-Entscheidung „nicht in der Mannschaft fallen wird“. Es sei trotzdem „gut, wenn man mal so ein paar Meinungen als Verband hört“. Das habe er DFB-Präsident Keller auch so gesagt.