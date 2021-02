Nationalmannschaft : Bierhoff wirbt weiter um Musiala - Müller-Rückkehr offen

München DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft offen gelassen und um das Münchner Talent Jamal Musiala geworben.

„Jamal ist auf jeden Fall ein Ausnahmespieler, der seine Qualitäten schon angedeutet hat“, sagte Bierhoff bei „Bild Live“ und ergänzte: „Wir haben ihm klar gezeigt, was wir von ihm halten. Wir sind überzeugt, dass er Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft werden kann.“

Zurückhaltender stufte er die EM-Chancen für Müller ein. Dieser war im Zuge des Neuaufbaus im DFB-Team ebenso wie Jérôme Boateng und Mats Hummels von Löw aussortiert worden. „Letztendlich wird es eine Entscheidung sein, in der man den gesamten Kader Richtung EM betrachtet“, sagte Bierhoff. „Ich kann nur eines garantieren, dass es keine Sturheit ist oder dass Jogi keinen Schritt zurückgehen möchte, sondern dass er am Ende so entscheiden wird, dass der für ihn stärkste Kader zusammengestellt ist.“