Bundestrainer : Bierhoff zu Löws Gesundheitszustand: „Es geht ihm sehr gut“

Venlo Oliver Bierhoff sieht Joachim Löw auf gutem Wege, die gesundheitlichen Probleme zu überwinden. „Es geht ihm sehr gut“, berichtete der DFB-Direktor in Venlo.

In den Niederlanden bereitaet sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland und gegen Estland vor. Bundestrainer Löw steht wegen Durchblutungsstörungen, die einen Klinikaufenthalt zur Folge haben, für die Partien nicht zur Verfügung. „Man hat von Anfang an gemerkt, wenn man mit ihm spricht, er hatte eine ganz entspannte Stimme“, berichtete Bierhoff.