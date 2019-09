EM-Qualifikation : Bondscoach Koeman: Keine besondere Brisanz gegen DFB-Team

Hamburg Bondscoach Ronald Koeman empfindet vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen den alten Rivalen Deutschland keinen größeren Druck als sonst.

Das Hinspiel in der EM-Qualifikation hatte die Elftal gegen die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im März in Amsterdam mit 2:3 verloren. Mit drei Punkten sind die Niederländer (3 Punkte/2 Spiele) hinter Nordirland (12/4) und Deutschland (9/3) in der Quali-Gruppe C derzeit Dritter. Am Montag treten sie in Tallinn gegen Estland an.