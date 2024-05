Buchtipp 1974 – Eine deutsch-deutsche Begegnung

Das auf breiter Quellengrundlage basierende Buch von Ronald Reng – Bestsellerautor über den Freitod des depressiven Nationaltorwarts Robert Enke – zum ersten (und letzten) Spiel gegeneinander der beiden deutschen Fußballnationalmannschaften, das am 22. Juni 1974 im Hamburger Volksparkstadion durch einen fulminanten Schuss Jürgen Sparwassers mit einem überraschenden Sieg der DDR endete, ruft eine Zeit in Erinnerung, in der wohl niemand an eine Wiedervereinigung gedacht hatte. Die Angst vor Attentaten bestimmte die damalige Atmosphäre. „München 1972“ stand den Verantwortlichen vor Augen. Deswegen hatte die Stadt München einen Empfang für die – trotz der Niederlage im „Bruderkampf“ – siegreiche westdeutsche Mannschaft untersagt.