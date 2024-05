Nationalmannschaft Bundeskanzler Scholz reist zu EM-Vorbereitungsspiel

Im Anschluss sei auch ein Treffen mit den Profis von Bundestrainer Julian Nagelsmann geplant, wie Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag ankündigte. Vor dem Anpfiff (20.45 Uhr) wird Scholz die Arena in München besuchen, wo am 14. Juni das Eröffnungsspiel von Deutschland gegen Schottland stattfindet.