Nationalmannschaft : Bundestrainer Löw für Younes kein unbekannter Anrufer mehr

Frankfurt/Main Amin Younes wusste, wer anruft. Er sei ja schon einmal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden, deshalb sei die Nummer von Bundestrainer Joachim Löw in seinem Handy gespeichert, sagte der 27-Jährige von Eintracht Frankfurt bei Sky.

Der vom SSC Neapel ausgeliehene Younes absolvierte bislang fünf Länderspiele. Letztmals hatte er das DFB-Trikot im Oktober 2017 beim 5:1-Sieg gegen Aserbaidschan getragen. Löw nominierte ihn nun nach starken Leistungen für die Eintracht für die drei WM-Qualifikationsspiele am 25. März gegen Island, am 31. März gegen Nordmazedonien und am 28. März in Rumänien.