Gesellschaftliches Engagement : Bundestrainer Löw: Goretzka verkörpert „bestimmte Werte“

Frankfurt/Main Bundestrainer Joachim Löw hat die internationale Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements von Nationalspieler Leon Goretzka gewürdigt.

„Wir vertreten Deutschland in der ganzen Welt. Da müssen wir mit unserem Auftreten bestimmte Werte verkörpern. Das macht Leon“, sagte Löw dem „Kicker“. Der 25 Jahre alte Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München sei ein „kritischer, insgesamt sehr aufmerksamer Zeitgeist, der genau verfolgt, was um ihn herum passiert“, so Löw.