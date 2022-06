DFB-Team : Bundestrainer spürt „Lust“ auf Nations League

Bologna Bundestrainer Hansi Flick ist überzeugt, dass die deutschen Fußball-Nationalspieler den Wettbewerb der Nations League mit großem Ehrgeiz angehen werden.

Schließlich sei es das erklärte Ziel, angefangen mit einem Erfolg am Samstagabend im Auftaktspiel gegen Europameister Italien ein Gefühl der Stärke für die am Jahresende anstehende Weltmeisterschaft in Katar aufzubauen.