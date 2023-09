Nationalmannschaft Bundestrainer-Suche: Gespräche mit Kandidaten beginnen

Der DFB hatte sich am 10. September nach dem 1:4 gegen Japan von Hansi Flick getrennt. Für das Frankreich-Spiel (2:1) drei Tage später hatte einmalig Sportdirektor Rudi Völler übernommen, der bei der Suche nach einem Flick-Nachfolger „den Hut auf“ habe, wie Neuendorf sagte. „Begleitet von mir und Aki (Hans-Joachim Watzke).“ Ein Nachfolger solle bis zur Abreise in die USA am 9. Oktober gefunden werden, dort spielt die DFB-Auswahl am 14. Oktober gegen die USA und drei Tage später gegen Mexiko.