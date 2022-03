DFB-Team : Chelsea-Abend in Sinsheim: Havertz macht Werner Konkurrenz

Chelsea-Abend in Sinsheim: Havertz macht Werner Konkurrenz

Sinsheim Die neue Standardstärke im Nationalteam fällt auf. Havertz und Werner treffen nach Eckball und Freistoß. Zwei Chelsea-Kollegen prägen den Abend in Sinsheim und könnten sogar zu Konkurrenten werden.

Kai Havertz hielt ideal den Kopf hin, Timo Werner seinen rechten Fuß: Es war beim Katar-Probelauf gegen Israel ein Chelsea-Abend in Sinsheim - mit zwei sehr unterschiedlichen Protagonisten aus demselben Verein.

Flick lässt Werner spielen - der dankt es mit Toren

„Nach vier Monaten war es für das erste Spiel im neuen Jahr ein guter Auftritt“, resümierte Werner. Für den 25-Jährigen war er besonders gut und besonders wichtig. Eine Art Aufputschmittel. Während der 22-jährige Havertz sein Selbstbewusstsein aus starken Wochen beim FC Chelsea einfach ins Nationaltrikot übertrug und dabei den Eindruck noch verstärkte, dass er bereit ist für eine große Rolle auf der WM-Bühne, genoss es Werner, nach schwierigen Monaten in London mal wieder als Torschütze von den Zuschauern bejubelt zu werden.

„Bei Chelsea läuft's nicht so, wie ich mir das wünsche“, sagte Werner nach dem Spiel im ZDF: „Umso schöner ist es, dass ich hier das Vertrauen habe.“ Hansi Flick macht ihm einerseits Dampf, aber er unterstützt ihn auch. Der Bundestrainer lässt Werner spielen - der dankt es mit Toren. Sechs sind es inzwischen, Spitzenwert aller Nationalspieler in den acht Länderspielen unter Flick. „Wir sind dazu da, dass wir ihm die Spielzeit geben. Wichtig für einen Stürmer ist, dass er Tore schießt“, sagte Flick.

Die Mittelstürmer-Position ist eine Baustelle

„Gerade als Stürmer brauchst du das Vertrauen. Das hat er von Hansi“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei Bild TV. Bierhoff weiß das aus eigenen Stürmerzeiten. Werner sei ein Stürmertyp mit der Qualität, „in höchster Schnelligkeit“ dem Team helfen zu können. „Die Trainer geben ihm hier immer wieder das Umfeld, dass er der starke Spieler bleibt“, sagte Bierhoff: „Er ist in der Spitze hilfreich.“

Flick braucht Werner. Die Mittelstürmer-Position ist eine Baustelle. „Timo hat in den letzten Wochen und Monaten wenig gespielt. Er war krank. Er hat einiges aufholen müssen“, sagte Flick: „Man merkt, dass er vom Rhythmus her nicht ganz so im Spiel war.“ Werner hatte einige gute Szenen, aber auch für ihn typisch unglückliche. Er hätte auch häufiger treffen können - allerdings Teamkollege Havertz ebenso.