WM-Qualifikation : Corona-Fall beim DFB-Team - Island-Spiel soll stattfinden

Düsseldorf Kurz vor dem Start in die WM-Qualifikation gibt es beim DFB-Team erstmals einen positiv getesteten Spieler. Trotzdem gab es erst einmal grünes Licht für das erste Länderspiel im EM-Jahr.

Der DFB bestätigte rund neun Stunden vor dem geplanten Anpfiff am Donnerstagabend in Duisburg ein positives Testergebnis bei einem Spieler. Dieser sei „aktuell symptomfrei“, teilte der Verband mit. Der namentlich nicht genannte Akteur sei „umgehend isoliert“ worden. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Corona-Fall berichtet.

„Nach aktuellem Stand wird das Spiel gegen Island definitiv stattfinden“, sagte DFB-Sprecher Jens Grittner der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband steht in engem Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Nach einer ersten Kontaktermittlung ging man davon aus, dass es „maximal eine Kontaktperson K1“, also ersten Grades, gibt. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um Abwehrspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Dieser reiste umgehend aus Düsseldorf ab.

Nach Verbandsangaben hatten die am Tag vor dem Spiel durchgeführten PCR-Testungen der Spieler und des Betreuerstabes im Teamhotel ein positives Ergebnis ergeben. Die Ergebnisse erhielt der Verband am Morgen des Spieltags. Bei der Anreise ins DFB-Quartier am Montag mussten alle Nationalspieler einen negativen Test vorweisen. Die Trainer und Betreuer waren vorab sogar zweimal getestet worden. Seit der Zusammenkunft gab es für jedes Mitglied in der DFB-Blase zwei weitere PCR-Tests sowie einen Antigen-Schnelltest.