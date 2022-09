Nationalmannschaft : Corona: Neuer und Goretzka verpassen WM-Generalprobe

Frankfurt/Main Das Corona-Virus bringt den WM-Countdown von Bundestrainer Flick gehörig durcheinander. Kurz vor dem Spiel gegen Ungarn müssen Manuel Neuer und Leon Goretzka aus dem Teamhotel abreisen.

Die Münchner Profis wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie der DFB mitteilte. Beide Spieler wurden umgehend isoliert und verließen das Teamhotel in Gravenbruch bei Frankfurt. Neuer und Goretzka fehlen somit in den letzten Gruppenspielen der Nations League am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen Ungarn und am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Wembley gegen England.