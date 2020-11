Kuntz-Team vor Qualifikation : Corona-Wirbel „schweißt zusammen“: U21 vor EM-Ticket

Fürth Der 1:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina war für die deutsche U21 etwas glücklich, dafür aber umso wichtiger. Am Ende steht Platz eins in der EM-Qualifikation - und die Erkenntnis, eine schwierige Lage gemeinsam gemeistert zu haben. Die nächsten Herausforderungen warten schon.

Für Stefan Kuntz hatten die intensiven Tage mit seiner U21 voller Nöte und Corona-Sorgen nicht nur wegen der überraschenden Rückkehr an die Tabellenspitze etwas Positives.

„Dem Teamgeist und dem Teamspirit hat das nicht schlecht getan. Das sind so neue Erkenntnisse, über die du vorher gar nicht richtig nachgedacht hast“, sagte der U21-Trainer des Deutschen Fußball-Bundes nach dem 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina, der sein Team zum Abschluss einer aufreibenden Woche sogar noch auf Platz eins der Quali-Gruppe hievte.

Die verletzungsbedingten Ausfälle, der Corona-Wirbel - das alles entpuppte sich für die Nachwuchs-Auswahl am Ende als unfreiwillige Teambuilding-Maßnahme. „So eine Situation schweißt alle noch mal zusammen, weil bei jedem die Angst da ist, bekommt man es jetzt, hat man es jetzt“, sagte Torhüter Lennart Grill, der den Sieg in Fürth durch einen Hackentreffer von Lukas Nmecha (29. Minute) mit starken Paraden sicherte. „Im Endeffekt hat es uns sogar gut getan.“

Und auch sportlich dürfte das Fazit nach der Länderspielphase für den DFB äußerst positiv ausfallen: Mit zwei Siegen erfüllte die DFB-Elf ihre Pflicht und eroberte sogar die Tabellenführung in der Gruppe zurück, nachdem Spitzenreiter Belgien zuvor völlig überraschend 0:1 in Moldau gepatzt hatte. „Das nehmen wir gerne an, damit war nicht unbedingt zu rechnen“, sagte der Leverkusener Grill. „Umso schöner, dass es passiert ist und wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.“