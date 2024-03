Ehrengast Daniel Nivel bei Spiel der DFB-Elf in Lyon vor Ort

Rund um das WM-Gruppenspiel gegen Jugoslawien (2:2) am 21. Juni 1998 hatten Hunderte deutsche Hooligans in Lens gewütet. Der damals 43 Jahre alte Polizist Nivel war ihr am schwersten betroffenes Opfer. Mehrere Wochen lag er im Koma. Nivel trug irreparable Hirnschäden davon. „Der Anschlag auf Daniel Nivel vor 25 Jahren zählt zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Fußballgeschichte“, sagte Neuendorf. Der Verband hatte auch im Vorjahr an die Vorfälle erinnert.