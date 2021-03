Europameisterschaft : Das Wichtigste zum U21-Duell gegen die Niederlande

Szekesfehervar Im Nachbarschafts-Duell mit den Niederlanden kann die deutsche U21 schon den Einzug ins EM-Viertelfinale schaffen. Für das Team von Trainer Stefan Kuntz ist das Duell aber nicht nur deshalb besonders.

„Du bist natürlich genauso angespannt und aufgeregt an der Linie, ob das alles so hinhaut“, sagte Kuntz über die Gefühle vor dem Fußball-Klassiker, der auch in der U21 von der Rivalität zwischen den Ländern geprägt ist. „Du bist konzentriert, damit du reagieren kannst und wünschst dir von Herzen, dass die Jungs den Vergleich bestehen“, sagte Kuntz. Worauf es in dem Duell in ungarischen Szekesfehervar noch zu achten gilt: