Fußball „Der beste Mittelfeldspieler“: Baumgart lobt Kroos

Kroos hatte am Donnerstag seine Rückkehr in den DFB-Kader angekündigt. 2021 war er nach dem Achtelfinal-Aus gegen England bei der EM aus dem Nationalteam zurückgetreten - nach 106 Länderspielen. Der 34-Jährige will nun schon bei den Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande im März wieder für die DFB-Auswahl auflaufen.