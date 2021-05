Europameisterschaft : Deutsche Fußball-Größen trauen DFB-Auswahl EM-Titel zu

Dortmund Einige von Deutschlands Fußball-Größen trauen der Nationalmannschaft bei der EM in diesem Sommer viel zu.

„Der Kader ist absolut exzellent“, sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn bei der Aufzeichnung der RTL-Sendung „Die Nacht der Legenden“, die am kommenden Mittwoch ausgestrahlt wird. „Da ist so unglaublich viel Qualität drin.“ Ex-Weltmeister Wolfgang Overath äußerte, er persönlich glaube, „dass wir vorne dabei sein werden“. Und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann meinte: „Alles ist möglich, absolut.“

Das Trio war zuletzt wie auch Berti Vogts, Michael Ballack, Andreas Möller, Klaus Fischer, Rudi Völler, Hans-Jürgen Dörner und posthum der 1996 gestorbene frühere Bundestrainer Helmut Schön in die „Hall Of Fame“ des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Die offizielle Ehrung erfolgte wegen der Corona-Krise am vergangenen Dienstag.