U21-Nationalmannschaft Deutsche mit drei Neulingen - Di Salvo freut sich für Beier

Am 22. März (18.00/ProSieben Maxx) trifft das Team in Chemnitz auf den Kosovo, ehe am 26. März (18.00 Uhr/ ProSieben Maxx) in Halle/Saale das Spiel gegen Israel folgt. „Wir freuen uns, dass wir nach vier Monaten wieder einsteigen und an der Weiterentwicklung der Mannschaft mit Fokus auf die EM 2025 in der Slowakei arbeiten können“, sagte Di Salvo.