Länderspielreise : Deutsche U21 besucht Hillsborough Memorial in Sheffield

Deutsche U21 besucht Hillsborough Memorial in Sheffield

Trainer, Betreuer, Offizielle und Spieler der U21 und des DFB haben an der Gedenkstätte für die Opfer der Hillsborough-Tragödie Aufstellung genommen. Foto: Thomas Boecker/DFB/dpa

Sheffield Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat im Rahmen ihrer Länderspielreise das Hillsborough Memorial in Sheffield besucht.

„Das war eine Tragödie und Katastrophe, was damals passiert ist“, sagte Trainer Antonio Di Salvo. Man habe den Spielern die Gedenkstätte zeigen und in Erinnerung rufen wollen, was damals passiert sei.