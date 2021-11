EM-Qualifikation : Deutsche U21 heiß auf guten Jahresabschluss

Großaspach Der U21-Europameister strebt zum Jahresfinale zwei Siege an. Polen und San Marino lauten die nächsten Aufgaben der deutschen Auswahl auf dem Weg zur EM 2023.

„Ruhiges Training war angesagt, aber wir sind dann marschiert, als wenn es gerade das Champions-League-Finale wäre“, berichtete der Freiburger Yannik Keitel von einer Flutlicht-Einheit des Europameisters. An diesem Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) gegen Polen in Großaspach und vier Tage später gegen San Marino in Ingolstadt will die DFB-Auswahl ein „erfolgreiches Jahr mit zwei Siegen beenden“, wie der neue Chefcoach Antonio Di Salvo hervorhob.