Länderspiel : Deutsche U21 ohne Verteidiger Bisseck gegen England

Sheffield Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss beim Länderspiel in England auf Verteidiger Yann Aurel Bisseck verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, ist der Spieler von Aarhus GF/Dänemark krank.

Bereits vorher stand das Fehlen des erkrankten Nico Mantl und des angeschlagenen Youssoufa Moukoko fest. Als Kapitän führt wie schon im Spiel gegen Frankreich (0:1) der Hoffenheimer Angelo Stiller die Mannschaft in Sheffield an. Im Vergleich zum Frankreich-Spiel nimmt Trainer Antonio Di Salvo sieben Veränderungen in der Startaufstellung vor.