EM-Qualifikation : Deutsche U21 siegt trotz Personalsorgen - Burkardt glänzt

Aachen Auch fast ein Dutzend Ausfälle bremsen die deutsche U21-Auswahl in der EM-Qualifikation nicht. Gegen Lettland gelingt der erhoffte klare Heimsieg. Vor allem Kapitän Jonathan Burkardt ragt heraus.

Sechster Sieg im siebten Spiel

Nun Top-Duell

Damit eroberte der Titelverteidiger mit nun 18 Punkten Platz eins in der Gruppe vor Israel (16) und Polen (15) zurück. Am Dienstag steht das wichtige Duell in Israel an, im Juni folgen Partien gegen Ungarn und in Polen. Nur der Gruppensieger und der beste von neun Zweiten lösen direkt das Ticket für die Endrunde im Sommer 2023 in Georgien und Rumänien, die übrigen Zweiten müssen in die Playoffs. Israel und Polen hatten sich 2:2 getrennt.