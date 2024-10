EM-Qualifikation Deutsche U21 will sich heißes Gruppen-Finale ersparen

Leicht krank reisten Leandro Morgalla (Salzburg) und Rocco Reitz (Mönchengladbach) im Teamquartier in München an. „Ich hoffe, dass das nicht so schwerwiegend ist“, sagte Di Salvo. Nicht mit dabei ist der zuletzt so treffsichere Dortmunder Karim Adeyemi. „Er hat seine Tore gemacht und diesen Flow dann mitgenommen in de Verein. Deswegen sind wir alle traurig, dass er nicht mit dabei sein kann“, sagte Di Salvo. Im September hatte der Stürmer fünf Tore in zwei U21-Spielen erzielt.