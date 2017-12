später lesen WM-Auslosung Deutschland beginnt WM in Moskau, Sotschi und Kasan FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Twittern

Teilen



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet bei der WM 2018 in Russland ihre Spiele in der Gruppe F in Moskau, Sotschi und Kasan. dpa