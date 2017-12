Deutschland bei Fußball-WM gegen Mexiko, Schweden und Südkorea

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der WM 2018 in der Gruppe F gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Das ergab die Gruppenauslosung am Freitag im Kremlpalast in Moskau.

Schweden ist der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als zweiter Gruppengegner zugelost worden. Die Partie findet am 23. Juni in Sotschi statt. Zuvor war bereits Mexiko am Freitag in Moskau in die deutsche Gruppe F gelost worden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet bei der WM 2018 in Russland ihre Spiele in der Gruppe F in Moskau, Sotschi und Kasan. Im Achtelfinale könnte es zu einem Duell mit Brasilien kommen, das in die Gruppe E gelost wurde. Gastgeber Russland trifft im Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni im Moskauer Luschniki-Stadion auf Saudi-Arabien.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Moskau.

