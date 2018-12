Deutschland muss sich als Gastgeber der Fußball-EM 2024 nicht für das Heimturnier qualifizieren. Die Entscheidung für ein automatisches Startrecht bestätigte die UEFA der Deutschen Presse-Agentur in Dublin. dpa

„Dieser Prozess wurde so beschlossen“, sagte Turnier-Chefplaner Lance Kelly.

Unmittelbar nach dem Turnierzuschlag im September hatte die UEFA eine Zusicherung für einen garantierten Startplatz noch nicht geben wollen. Formal muss die Entscheidung noch vom Exekutivkomitee der UEFA bestätigt werden.

Für die EM 2020 haben die insgesamt zwölf EM-Ausrichter erstmals seit 1976 kein automatisches Startrecht. Das Gastgeber-Dutzend gehörte am Sonntag in Dublin zu den insgesamt 55 UEFA-Mitgliedern, die in zehn Qualifikationsgruppen gelost wurden.

Im übernächsten Sommer ist München deutscher Spielort für drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale bei dem Pan-Europa-Turnier. Vier Jahre später findet die EM in zehn deutschen Städten statt. Der DFB ist dann erstmals seit 1988 Einzelausrichter einer EM-Endrunde.

