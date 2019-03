Der Traum von der Titelverteidigung nahm bei der WM 2018 für Deutschland ein jähes Ende. Doch am Sonntag könnte sich Deutschland den Titel zurückholen.

Die Schmach von Kasan hat sich unwiderruflich ins kollektive deutsche Fußball-Gedächtnis eingebrannt. Die Bilder der fassungslosen Spieler nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea, die das Aus in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Russland besiegelte, sind sofort wieder präsent. Der Traum von der Titelverteidigung? Zerplatzt. Doch am Sonntag kann sich die deutsche Nationalmannschaft den Titel zurückholen. Zumindest beim inoffiziellen WM-Turnier.

Derzeit sind die Niederlande Unofficial World Champion, ein inoffizielles WM-Turnier, das es länger gibt als die offizielle Weltmeisterschaft. Es ist eine theoretische Spielerei und folgt der Idee: Wer den offiziellen Weltmeister schlägt, ist Titelträger.

Der Grundstein wurde beim ersten Länderspiel der Geschichte zwischen England und Schottland 1872 gelegt. Doch das Spiel endete 0:0, erst beim zweiten Aufeinandertreffen der beiden Teams (4:2) krönte sich England zum ersten „inoffiziellen Fußball-Weltmeister“. Lange bevor Uruguay sich 1930 erstmals den Pokal sicherte.

Demnach war schon Österreich Weltmeister, die USA waren 1950 erster nicht-europäischer Champion, auch die Niederländischen Antillen, Nordkorea und Thailand durften sich schon inoffizieller Weltmeister nennen.

Zur WM 2018 reiste Peru als Weltmeister an, gab den Titel aber schon im ersten Spiel an Dänemark ab, das im Achtelfinale gegen Kroatien verlor. Im Endspiel wurde Frankreich schließlich offizieller und inoffizieller Weltmeister.

Im November unterlag die Equipe Tricolore in der Nations League den Niederlanden. Für Oranje steht also die nächste Titelverteidigung am Sonntag in Amsterdam gegen Deutschland an. Für Deutschland die erste Chance, die Schmach von Kasan vergessen zu machen.

