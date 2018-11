Deutschland nicht im besten Lostopf für 2020

Die Premiere der Nations League ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Geschichte. Sieglos beendete die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw mit dem 2:2 gegen die Niederlande die Gruppe 1 der Liga A auf dem letzten Platz und steigt damit in die B-Liga ab. Von Arne Richter und Jens Mende, dpa

Bevor es in zwei Jahren die Möglichkeit zur Rückkehr in die höchste Division gibt, stehen die EM-Qualifikation und die Endrunde 2020 an.

Wie läuft die EM-Qualifikation für Deutschland?

Nach dem eigenen 2:2 gegen Holland und dem 1:1 der Polen in Portugal wird Deutschland bei der Auslosung nicht im Topf der zehn besten Teams gesetzt sein. Fest steht damit, dass dem DFB-Team ein Kontrahent aus der A-Liga der Nations League zugeordnet wird - möglich ist ein Hochkaräter wie Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, England oder Italien. Deutschland ist nur in Topf 2 und kann entweder eine Fünfer- oder eine Sechsergruppe erwischen.

Wann erfährt Joachim Löw, gegen wen es in der EM-Qualifikation geht?

Die Auslosung findet schon in der kommenden Woche, am 2. Dezember um 12.00 Uhr deutscher Zeit, im Convention Center von Dublin statt. Löw wird dann vor Ort sein - die letzte wichtige Dienstreise im verkorksten WM-Jahr 2018.

Wann wird die EM-Qualifikation gespielt?

Fünf Doppelspieltage sind im internationalen Terminkalender für 2019 reserviert. Im März, Juni, September, Oktober und November stehen die Gruppenspiele an. Spielt Deutschland in einer Sechsergruppe, gibt es nur Pflichtspiele. Wird man einer Fünfergruppe gelost, sind noch zwei Termine für Testspiele frei.

Wer qualifiziert sich für die EM?

Der Modus ist einfach. Alle Gruppensieger und alle Gruppenzweiten schaffen den Sprung zur EM-Endrunde 2020. Damit sind dann 20 der 24 Tickets für die EM-Endrunde vergeben. Die Gruppenauslosung findet am 1. Dezember 2019 statt, obwohl dann vier Turnierstarter noch gar nicht feststehen.

Was hat es mit den Playoffs auf sich?

Bei diesen Ausscheidungsspielen werden vom 26. bis 31. März 2020 die vier verbliebenen Tickets vergeben. Startberechtigt sind die Sieger der jeweils vier Gruppen aus den Ligen A bis D der Nations League. Haben diese Teams schon über die normale Qualifikation ihr EM-Ticket gesichert, geht das Startrecht an das nächstbeste noch nicht qualifizierte Team der jeweiligen Liga über. Haben alle Mannschaften einer Liga die EM schon erreicht, können Teams aus der tieferen Liga an den Playoffs teilnehmen. So werden zum Beispiel aus der schwächsten Liga D Georgien, Weißrussland, Mazedonien und Kosovo einen EM-Starter ausspielen.

Wann und wo wird die EM gespielt?

Die Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern statt. Eröffnungsort ist Rom, beide Halbfinals und das Endspiel finden in London statt. München ist als deutscher Spielort Gastgeber für drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale.

Was hat es mit dem Nations-League-Finale auf sich?

Dieses Turnier hat mit der EM nichts zu tun. Vom 5. bis 9. Juni 2019 spielen die Sieger der vier Gruppen der A-Liga - Portugal, England, die Niederlande und die Schweiz - in Porto und Guimaraes den Sieger des neuen Wettbewerbs aus. Der Gewinner erhält einen Silber-Pokal und eine Prämie von sechs Millionen Euro.

Wie geht es für Deutschland in der Nations League weiter?

Von September bis November 2020 findet die nächste Gruppenphase des Wettbewerbs statt. Die DFB-Elf wird dann in eine Dreiergruppe in der Liga B gelost. Als Erster würde man wieder in die A-Liga aufsteigen, als Letzter in die C-Liga absteigen. Die möglichen Gegner sind: Kroatien, Polen, Island, Österreich, Tschechien, Wales, Russland, Israel, Finnland, Norwegen und Serbien.

