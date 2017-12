Deutschlands Auftaktgegner in Russland: WM-Dauergast Mexiko

Ihr Auftakt-Gruppenspiel am 17. Juni in Moskauer Luschniki-Stadion bestreitet die DFB-Elf gegen den WM-Dauergast Mexiko. Von Maximilian Haupt, dpa

Bei 15 Anläufen schaffte es das Land 15 Mal zur Endrunde - von den Teilnehmern in Russland haben nur Rekordweltmeister Brasilien (20), Deutschland (18) und Argentinien (16) mehr WM-Erfahrung. Für das Turnier im Sommer 2018 qualifizierte sich das Team um die Bundesliga-Profis Carlos Salcedo und Marco Fabian von Eintracht Frankfurt souverän und vorzeitig als bestes Team der CONCACAF-Zone.

Seit 1994 war aber jedes Mal im Achtelfinale Schluss, zuletzt in Brasilien gab es in der Runde der besten 16 Mannschaften ein 1:2 gegen die Niederlande. In Russland will die Mannschaft um Superstar Javier „Chicharito“ Hernandez nun endlich weiter kommen und wie bei den beiden Heim-Weltmeisterschaften 1970 und 1986 mindestens das Viertelfinale erreichen. 1986 gewann Deutschland im Elfmeterschießen.

Dabei helfen soll grundsätzlich auch die immense Erfahrung von Rafael Marquez, der bei Turnierbeginn im Juni bereits 39 Jahre alt sein wird. An vier Weltmeisterschaften hat er bereits teilgenommen, bei einem fünften Turnier zieht er mit den Rekordhaltern Lothar Matthäus aus Deutschland und seinem Landsmann Antonio Carbajal gleich.

Der Kapitän und zweimalige Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona muss sich allerdings seit Monaten mit Vorwürfen auseinandersetzen, Mitglied eines Drogensyndikats zu sein. Er spielte zuletzt in der Nationalelf nicht mehr die tragende Rolle früherer Jahre. Der Profi von Atlas Guadalajara wies die Vorwürfe zurück.

Das bis dato letzte Duell zwischen Deutschland und Mexiko gab es beim Confed Cup im Sommer. Im Halbfinale in Sotschi gewann Löws Team 4:1, Überhaupt gab es bei fünf Siegen und fünf Remis erst eine Niederlage gegen Mexiko, in einem Freundschaftsspiel 1985. Bei Weltmeisterschaften traf Deutschland drei Mal auf die Mittelamerikaner - und jedes Mal gewann die DFB-Elf.

Mexiko im Kurzporträt:

Größe: 1.964.375 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 124,6 Millionen

Trainer: Juan Carlos Osorio (56)

Star: Javier Hernandez (West Ham United/29)

WM-Teilnahmen: 15

WM-Titel: -

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 1970, 1986

Deutsche Bilanz: 5 Siege, 5 Remis, 1 Niederlage

Spieltermin: 17. Juni Luschniki-Stadion/Moskau

