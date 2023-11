Nationalmannschaft DFB-Auswahl laut Völler „demütig“ - kein klares EM-Ziel

Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt seine Nationalspieler ab Montag in Frankfurt/Main zur Vorbereitung auf die Testpartien gegen die Türkei am 18. November in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich. „Julian Nagelsmann hat einen klaren Plan, wie die Spielweise aussehen soll, seine Idee, und vor allem auch mit den Spielertypen, die er nominiert hat“, sagte Völler.