Nationalmannschaft DFB-Auswahl mit Trapp im Tor gegen die Türkei

Der 24-Jährige vom FC Arsenal übernimmt den Platz in der Viererkette, in der am Samstagabend (20.45 Uhr/RTL) zudem Antonio Rüdiger, Jonathan Tah sowie Benjamin Henrichs auf rechts in der Startelf beginnen. Der Frankfurter Trapp ersetzt Stammtorhüter Marc-André ter Stegen, der wegen Rückenproblemen für die beiden Spielen gegen die Türkei und am Dienstag in Wien gegen Österreich abgesagt hat.